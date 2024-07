Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss Matteo, è stata condannata a 14 anni di carcere per associazione mafiosa

Rosalia Messina Denaro è stata condannata con rito abbreviato a 14 anni di carcere con l’accusa di associazione mafiosa aggravata. La donna era già in carcere dal marzo del 2023, e cioè due mesi dopo la cattura del fratello Matteo, il noto boss di Cosa Nostra (Rosalia è la maggiore delle quattro sorelle della famiglia).

Secondo l’accusa Rosalia ebbe un ruolo centrale nella copertura della latitanza trentennale di Matteo Messina Denaro, per conto del quale avrebbe gestito sia le finanze che la rete di trasmissione dei “pizzini”, cioè dei bigliettini che Messina Denaro usava per comunicare con i suoi sottoposti e mantenere così il controllo sul territorio. La cattura di Messina Denaro partì proprio da un pizzino rinvenuto a dicembre del 2022 nella casa di Rosalia, arrotolato dentro la gamba di una sedia, su cui erano indicate informazioni sulle condizioni di salute del boss.

Matteo Messina Denaro, uno dei più noti e importanti mafiosi italiani, morì a settembre dell’anno scorso a 61 anni. Da tempo soffriva di un tumore al colon in stadio avanzato, che lo aveva costretto a curarsi e ridurre le cautele della latitanza.