Jasmine Paolini è in semifinale a Wimbledon

La tennista italiana Jasmine Paolini è in semifinale al torneo di Wimbledon, il più prestigioso del tennis mondiale, dopo aver battuto ai quarti la statunitense Emma Navarro in modo molto netto in due set, con il punteggio di 6-2, 6-1 (si gioca al meglio dei tre set). La partita è stata dominata da Paolini, che ha vinto in soli 58 minuti e facendo vedere giocate di altissimo livello. Negli ultimi nove mesi aveva giocato tre partite contro Navarro, perdendo tutte le volte. È la prima italiana di sempre ad arrivare in semifinale a Wimbledon.

Paolini ha 28 anni e in questo torneo sta giocando in modo eccezionale sotto molti punti di vista, a partire dal fatto che prima che cominciasse non aveva mai vinto nemmeno una partita sull’erba, la superficie su cui si gioca Wimbledon. È ormai da mesi tra le tenniste più in forma e forti del circuito femminile, e con questa vittoria è già certa che dalla prossima settimana salirà al quinto posto della classifica mondiale (prima del torneo era settima). A questo punto è considerata una delle favorite del torneo: la tennista più alta in classifica oltre a lei è la kazaka Elena Rybakina (che peraltro Paolini ha battuto di recente). Giocherà in semifinale giovedì contro la croata Donna Vekic (numero 37 al mondo).

Anche se gioca nel circuito professionistico già da una decina d’anni, Paolini ha iniziato a farsi notare ad alti livelli solo di recente, perlopiù nell’ultimo anno, arrivando spesso nelle fasi finali dei tornei e soprattutto di quelli del Grande Slam, i quattro più importanti della stagione tennistica (che comprendono lo stesso Wimbledon, gli Australian Open, il Roland Garros e gli US Open).