Mercoledì la tennista italiana Jasmine Paolini si è qualificata per la semifinale del Roland Garros, dopo aver battuto ai quarti la kazaka Elena Rybakina in tre set (con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4): il Roland Garros è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi della stagione tennistica, e per Paolini è nettamente il miglior risultato in carriera in uno di questi tornei. La vittoria contro Rybakina è peraltro molto prestigiosa, visto che la kazaka è una delle più forti del circuito femminile ed è attualmente la numero 4 del ranking mondiale. In semifinale Paolini affronterà la vincente del quarto di finale tra Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva.

Paolini è la miglior tennista italiana in circolazione e da mesi è molto in forma: lo scorso febbraio aveva vinto a Dubai il suo primo torneo della categoria WTA 1000, seconda per importanza solo agli Slam, e ad aprile era arrivata fino alla 12esima posizione del ranking. Prima del Roland Garros era 15esima, ma dopo la vittoria ai quarti di finale è già certa di passare tra le prime 10 del mondo: è la quinta italiana di sempre a riuscirci, dopo Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci. È anche la nona di sempre a qualificarsi per la semifinale di uno Slam.