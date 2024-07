Le partite di sabato agli Europei di calcio

Sabato 6 luglio ci saranno le ultime due partite dei quarti di finale dei campionati Europei maschili di calcio, dopo quelle disputate venerdì e che hanno sancito le prime semifinaliste del torneo, cioè Spagna e Francia. Sabato invece si giocheranno Inghilterra-Svizzera alle 18 e Olanda-Turchia alle 21.

ore 18

Inghilterra-Svizzera [Sky e Now]



ore 21

Olanda-Turchia [Rai 1, Sky, Now]

L’Inghilterra si è qualificata ai quarti battendo la Slovacchia anche grazie a un notevole gol in rovesciata di Jude Bellingham, ma fin qui non ha avuto un percorso particolarmente brillante, anzi: contro la Slovacchia stava per perdere, poi Bellingham ha pareggiato al quinto minuto di recupero, e Harry Kane ha portato in vantaggio la squadra solo ai supplementari. La Svizzera invece è arrivata ai quarti eliminando l’Italia, in una partita vinta 2-0 e interamente dominata. È una squadra aggressiva e molto ben organizzata.

Olanda e Turchia sono arrivate ai quarti battendo rispettivamente la Romania per 3-0 e l’Austria per 2-1. Contro l’Austria ha segnato una doppietta il difensore Merih Demiral, che poi esultando ha fatto un gesto ultranazionalista che ha provocato tensioni diplomatiche tra Germania (la nazione ospitante) e la Turchia. Demiral è stato squalificato per due partite dalla UEFA, quindi non giocherà né contro l’Olanda né un’eventuale semifinale successiva.