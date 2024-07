Da alcuni giorni nel nordest dell’India sono in corso grosse inondazioni dovute alle piogge monsoniche che ogni estate interessano la zona. Lo stato che ha subìto i danni maggiori è quello di Assam, circondato da catene montuose e attraversato da molti fiumi: 600mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case a causa delle inondazioni, e due persone sono morte. Nell’Uttar Pradesh, lo stato più popoloso dell’India, altre 8 persone sono morte in incidenti collegati alle forti piogge.

Secondo le previsioni del servizio meteorologico indiano le piogge dovrebbero continuare in modo intenso fino a venerdì: il governatore dell’Assam, Himanta Biswa Sarma, ha detto che i prossimi tre o quattro giorni saranno «critici» per capire se il livello dell’acqua diminuirà o se le inondazioni causeranno ancora più danni.

L’Autorità statale per la gestione dei disastri dell’Assam ha detto che tutti i fiumi dello stato hanno superato il livello di allerta. Le inondazioni hanno danneggiato i campi coltivati, in una regione in cui moltissime persone dipendono economicamente dall’agricoltura. Anche moltissime case sono state allagate. Migliaia di persone hanno dovuto rifugiarsi nelle strutture e negli accampamenti di emergenza allestiti dal governo.

Anche gran parte del parco nazionale di Kaziranga, sempre nello stato di Assam, è stata sommersa. Nel parco vivono circa due terzi della popolazione mondiale di rinoceronti indiani (stimata in circa 2.200 esemplari), noti per avere un solo corno. Per ripararli dalle acque gli animali sono stati spostati nelle zone collinari attorno al parco.

Le alluvioni hanno causato problemi anche negli stati confinanti con l’Assam: nell’Arunachal Pradesh, uno stato montuoso che confina a sud con l’Assam e a nord con la Cina, le piogge hanno spinto il governo locale a chiudere le scuole fino alla fine della settimana. Anche in Bangladesh, dove vanno a finire molti fiumi del nord dell’India, ci sono stati dei problemi per via delle piogge: secondo le autorità locali decine di persone hanno dovuto lasciare le proprie case a causa delle inondazioni.

Nel 2022 le alluvioni fra il nordest dell’India e il Bangladesh, le peggiori negli ultimi decenni, causarono decine di morti e centinaia di migliaia di sfollati.