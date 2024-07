Il Brasile ha vietato a Meta di usare i post su Facebook, Instagram e Messenger per allenare la sua intelligenza artificiale

L’Autorità brasiliana per la protezione dei dati ha vietato a Meta di utilizzare i post degli utenti dei social network che controlla per allenare la propria intelligenza artificiale. La decisione fa riferimento all’aggiornamento dei termini di utilizzo con cui di recente l’azienda aveva comunicato che per migliorare le proprie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa avrebbe usato i miliardi di fotografie, testi e post pubblicati nel tempo su Facebook, Instagram e Messenger. Per le autorità brasiliane, questo comporterebbe «il rischio di gravi danni e di difficile risoluzione per gli utenti».

L’Autorità ha dato a Meta cinque giorni per rispettare l’ordine: in caso contrario l’azienda rischia una multa di 50mila real (circa 8.350 euro) per ciascun giorno di infrazione.

