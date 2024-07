Le partite di lunedì agli Europei di calcio

Lunedì 1 luglio si giocano altri due ottavi di finale agli Europei maschili di calcio: alle 18 c’è forse il più atteso, quello tra Francia e Belgio, mentre alle 21 ci sarà Portogallo-Slovenia. Le vincenti di queste due partite si affronteranno ai quarti di finale.

ore 18

Francia-Belgio [Düsseldorf – diretta tv su Sky e Now]

ore 21

Portogallo-Slovenia [Francoforte – diretta tv su Rai 1, Sky e Now]

La Francia è considerata una delle nazionali favorite per la vittoria degli Europei, ma ai gironi non è andata benissimo e, dopo aver vinto la prima partita contro l’Austria, ha pareggiato contro Olanda e Polonia, arrivando seconda nel gruppo dietro all’Austria. Francia e Belgio si affrontarono ai Mondiali del 2018 in semifinale: vinse 1-0 la Francia, che pochi giorni dopo batté anche la Croazia in finale.

Il Portogallo invece ha vinto il suo girone, battendo Repubblica Ceca e Turchia e perdendo contro la Georgia la terza partita, quando comunque era già sicuro del primo posto. È una squadra ricca di talento, il cui calciatore principale rimane Cristiano Ronaldo, sul quale in molti si interrogano se, a 39 anni, sia un vantaggio o uno svantaggio. La Slovenia è passata per la prima volta a una fase a eliminazione diretta di un torneo internazionale, dopo aver pareggiato tre partite contro Danimarca, Serbia e Inghilterra.

