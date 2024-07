Le foto degli Europei, fin qui

In questi giorni si stanno giocando in Germania gli Europei maschili di calcio: sono cominciati il 14 giugno e finiranno il 14 luglio. Nella prima metà del torneo sono successe diverse cose notevoli, come il gol del danese Christian Eriksen tre anni dopo l’arresto cardiaco avuto proprio in una partita degli Europei, la storica qualificazione agli ottavi di finale della Georgia e la momentanea sospensione di Germania-Danimarca per via dei fulmini sullo stadio di Dortmund: tutte cose che trovate nella raccolta fotografica qui di seguito, insieme all’eliminazione della Nazionale italiana (per cui questi Europei sono stati piuttosto deludenti), a diverse foto di tifosi e ad altri momenti particolarmente fotogenici.