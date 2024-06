La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che centinaia di persone sono state accusate impropriamente per l’assalto al Congresso

Venerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che le autorità federali non potevano accusare i manifestanti che hanno partecipato all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 per il reato di ostruzione di procedura ufficiale.

È un reato di cui sono state accusate più di 350 persone che hanno partecipato all’assalto, che tra le altre cose è stato un tentativo di impedire la certificazione del risultato elettorale delle elezioni presidenziali del 2020 e quindi l’insediamento di Joe Biden come presidente. Circa 170 persone sono già state condannate, ma ora le loro sentenze dovranno essere riviste. Di queste, circa 27 persone sono state condannate al carcere solo sulla base di questo reato (molte delle persone che hanno partecipato all’assalto al Congresso sono accusate di più reati).

Il reato fu introdotto nel 2002 a seguito di uno scandalo finanziario, e si riferisce a situazioni in cui le persone accusate cercano di manomettere o distruggere documenti che potrebbero essere usati come prove durante un processo. Secondo i giudici, non tutte le persone che hanno partecipato all’assalto rientrano in questa situazione, e sono quindi state accusate ingiustamente.

Il caso esaminato dalla Corte Suprema era stato presentato da Joseph Fischer, un ex poliziotto della Pennsylvania che fu accusato anche di ostruzione di procedura ufficiale per i fatti del 6 gennaio. I suoi avvocati sostennero che l’accusa era illegittima, e il caso arrivò fino alla Corte Suprema.

(In aggiornamento)