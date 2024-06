C’è anche la Copa América, in un’altra América

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno inizia la Copa América, il torneo maschile di calcio in cui solitamente giocano le nazionali sudamericane, ma che per questa edizione includerà anche alcune nazionali del Centro e del Nord America. La Copa América 2024 si terrà negli Stati Uniti, che avevano ospitato il torneo già nel 2016 e che nel 2026 ospiteranno i Mondiali assieme al Messico e al Canada. Le città coinvolte saranno quattordici: la partita di apertura tra Canada e Argentina si giocherà ad Atlanta, mentre la finale del 14 luglio (lo stesso giorno in cui finiscono gli Europei) si giocherà a Miami.

Le nazionali partecipanti sono sedici e le due principali favorite per la vittoria finale, come spesso accade in questo torneo, sono l’Argentina e il Brasile. L’Argentina giocherà probabilmente con meno pressione rispetto al passato, visto che dopo un lungo periodo di insuccessi ha vinto l’ultima Copa América, nel 2021, e soprattutto i Mondiali del 2022. Il torneo potrebbe essere l’ultimo per Lionel Messi con l’Argentina, perché ancora non si sa se arriverà a giocare i Mondiali del 2026.

Messi è considerato uno dei migliori calciatori di sempre, ha vinto per otto volte il Pallone d’oro e agli ultimi Mondiali, a 35 anni, fu decisivo per la vittoria finale dell’Argentina (che in finale batté la Francia ai rigori dopo un’incredibile partita terminata 3-3). Dalla scorsa estate Messi gioca negli Stati Uniti, per l’Inter Miami. Dal 2018 l’allenatore dell’Argentina è Lionel Scaloni, mentre tra gli altri giocatori convocati ci sono l’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martínez e il centrocampista della Roma Leandro Paredes.

L’altra squadra più forte è il Brasile, che ha vinto il torneo l’ultima volta nel 2019 (la Copa América non ha una cadenza fissa) e che, come quasi sempre accade, è una nazionale con tanti calciatori di grande talento. I principali sono gli attaccanti del Real Madrid Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick, che ha 17 anni, giocherà nel Real a partire dalla prossima stagione ed è già ritenuto uno dei prossimi fenomeni del calcio mondiale. Vinícius è stato ancora una volta decisivo per la vittoria della Champions League del Real Madrid (ha segnato in finale, come nel 2022) e secondo molti osservatori è il principale candidato alla vittoria del Pallone d’oro, soprattutto se dovesse vincere la Copa América.

Pur essendo una delle migliori nazionali al mondo, il Brasile non sta attraversando un bel periodo: nelle qualificazioni ai Mondiali per il 2026 ha perso tre delle prime sei partite. In una recente intervista, l’ex calciatore Ronaldinho, che con il Brasile vinse i Mondiali del 2002, ha detto che non guarderà le partite del Brasile perché «manca tutto: lo spirito, la gioia, l’impegno. La squadra non gioca bene, non funziona niente».

Oltre alle due principali favorite, c’è un gruppo di squadre che vuole provare a contendere la vittoria finale a Brasile e Argentina. Una di queste è l’Uruguay, la squadra che ha vinto più volte la competizione assieme all’Argentina (quindici, ma solo una volta nel ventunesimo secolo, nel 2011). Nell’Uruguay c’è ancora l’ex attaccante del Barcellona Luis Suárez, anche lui oggi all’Inter Miami come Messi, ma c’è anche una nuova generazione di calciatori molto forti e già affermati come il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde e l’attaccante del Liverpool Darwin Núñez.

Un’altra nazionale che il sito specializzato The Athletic ha individuato come possibile sorpresa è la Colombia, che non perde da 23 partite. Diciassette di queste sono state amichevoli, è vero, però la squadra nell’ultimo anno ha ottenuto risultati notevoli come le vittorie contro la Germania, la Spagna e il Brasile (in una partita di qualificazione ai Mondiali). In una delle ultime amichevoli di preparazione alla Copa América, la Colombia ha battuto 5-1 gli Stati Uniti, una nazionale che sta provando a diventare più competitiva anche nel calcio maschile, soprattutto in vista dei Mondiali del 2026.

Oggi molti calciatori statunitensi giocano in Europa, alcuni nel campionato italiano come Yunus Musah, Christian Pulisic (entrambi del Milan), Weston McKennie e Timothy Weah (della Juventus). In generale, anche nel campionato statunitense (la MLS) il livello si è alzato negli ultimi anni, al pari dell’interesse degli statunitensi per il calcio maschile. Il Messico e il Canada, gli altri due paesi che ospiteranno i Mondiali, sono due nazionali che potrebbero sorprendere e in generale la Copa América è un torneo molto apprezzato dagli appassionati di calcio, perché ogni volta ci giocano alcuni calciatori ancora poco conosciuti in Europa (che poi, proprio dopo il torneo, spesso vengono acquistati da squadre europee).

Gruppo A

Argentina

Canada

Cile

Perù

Gruppo B

Ecuador

Giamaica

Messico

Venezuela

Gruppo C

Bolivia

Panama

Stati Uniti

Uruguay

Gruppo D

Brasile

Colombia

Costa Rica

Paraguay