Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro del 2023, il premio individuale più importante del calcio professionistico, assegnato dalla rivista sportiva francese France Football al miglior giocatore della stagione appena passata. Per Messi è l’ottavo Pallone d’Oro in carriera, tre in più dell’altro giocatore più premiato (Cristiano Ronaldo, quest’anno assente dai candidati). Deteneva il record di vittorie assolute già dal 2019, ma con quest’ultimo è diventato il primo a vincerlo senza giocare in Europa: da luglio infatti gioca negli Stati Uniti con l’Inter Miami.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR! Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

I voti che hanno assegnato il Pallone d’Oro sono stati espressi da cento giornalisti internazionali. Nella vittoria di Messi ha pesato soprattutto il Mondiale vinto da capitano con l’Argentina lo scorso dicembre. La Coppa del Mondo era l’unico trofeo che mancava a Messi e al termine della finale era stato premiato come miglior giocatore del torneo. La sua stagione con il Paris Saint-Germain, invece, era stata piuttosto deludente, così come la precedente.

Nella lista dei giocatori più votati, Messi ha preceduto Erling Haaland, Kylian Mbappé, Kevin De Buryne, Rodri, Vinicius Junior, Julian Alvarez, Victor Osimhen, Bernardo Silva e Luka Modric. Il migliore e anche unico italiano nella lista dei primi trenta è stato Nicolò Barella, ventisettesimo.

