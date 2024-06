Marcell Jacobs ha di nuovo corso i 100 metri in meno di 10 secondi

L’atleta italiano Marcell Jacobs ha vinto la finale dei 100 metri ai Paavo Nurmi Games di Turku, in Finlandia, con il tempo di 9,92 secondi. È il suo tempo migliore dalle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, quando aveva vinto la medaglia d’oro correndo i 100 metri in 9,80 secondi. Prima della finale aveva già corso in 9,99 secondi nelle batterie, un tempo sufficiente per partecipare alle Olimpiadi di quest’estate. La precedente prestazione di Jacobs sotto i 10 secondi risaliva all’agosto del 2022, quando l’atleta aveva vinto la medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera, in Germania, con un tempo di 9,95 secondi.

Agli Europei di atletica di Roma della settimana scorsa Jacobs aveva di nuovo vinto i 100 metri e, con la squadra composta anche da Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 maschile.

Ai Paavo Nurmi Games un altro italiano è arrivato secondo alla finale dei 100 metri: Chituru Ali, che li ha corsi in 9,96 secondi.

