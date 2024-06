Le foto del Pride di Roma

Sabato a Roma c’è stata una grande manifestazione in occasione del Pride, il mese di eventi che celebra la comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo. Hanno partecipato moltissime persone, anche se come spesso accade in queste occasioni c’è una certa discrepanza sui numeri: secondo gli organizzatori al corteo ha partecipato oltre un milione di persone, mentre secondo la questura 50mila. Il corteo è stato aperto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra gli altri sul carro principale del corteo c’erano anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e Alessandro Zan, storico attivista della comunità LGBTQIA+ e appena eletto parlamentare europeo col PD.

La madrina dell’evento è stata Annalisa, che ha tenuto anche un piccolo concerto.