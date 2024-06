La Commissione Europea approverà l’acquisizione di ITA da parte di Lufthansa, secondo fonti di Bloomberg e Ansa

Secondo fonti interne all’Unione Europea, rimaste anonime ma citate tra gli altri da Bloomberg, Ansa e il Corriere della Sera, il dipartimento per la concorrenza della Commissione Europea approverà l’accordo per l’acquisizione della compagnia aerea italiana ITA Airways da parte di Lufthansa, la più grande compagnia aerea della Germania e tra le più grandi al mondo. L’operazione varrebbe 325 milioni di euro.

È un cambiamento di approccio importante, dato che lo scorso marzo la Commissione aveva presentato una serie di obiezioni e perplessità sull’accordo e sembrava essere contraria. Pochi giorni fa Lufthansa aveva proposto di modificare alcune condizioni per venire incontro alle richieste della Commissione. Per ora le autorità europee avrebbero comunicato alle loro controparti italiane solo un orientamento «preliminare», scrive il Corriere della Sera: l’eventuale approvazione definitiva dovrebbe arrivare entro il prossimo 4 luglio, dato che il documento deve ancora essere materialmente scritto e approvato.

L’accordo tra il governo italiano e Lufthansa era stato annunciato alla fine di maggio dello scorso anno. Prevede che Lufthansa acquisti il 41 per cento di ITA Airways (attualmente è controllata al 100 per cento dal ministero dell’Economia) attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro. L’accordo prevede anche ulteriori aumenti di capitale negli anni successivi con due passaggi, prima al 90 e poi al 100 per cento entro il 2033, con un investimento complessivo di 829 milioni di euro.