Il parlamento svizzero ha respinto la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che condanna la Svizzera per non aver contrastato abbastanza il cambiamento climatico

Mercoledì il parlamento svizzero ha votato per respingere la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), un tribunale internazionale che non rientra fra le istituzioni dell’Unione Europea. Ad aprile la CEDU aveva stabilito che la Svizzera aveva violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché non stava facendo abbastanza per contrastare il cambiamento climatico: il ricorso era stato presentato da un gruppo di anziane signore svizzere riunite in un’associazione, Anziane per il clima, che sostenevano che il governo avesse violato i loro diritti venendo meno agli impegni sul tema. Si era trattato di una sentenza storica, dato che era la prima volta che uno stato veniva condannato in una causa sul clima.

La CEDU non ha specificato cosa la Svizzera avrebbe dovuto fare per migliorare la situazione: si era limitata a dire che doveva fare di più. Il parlamento ha sostenuto invece di non dover intervenire poiché il paese dispone già di un’efficace strategia di contrasto al cambiamento climatico. La decisione finale in merito spetta al governo, che dovrebbe annunciarla ad agosto.

Se la Svizzera rifiutasse ufficialmente di attenersi alla richiesta della CEDU questo potrebbe avere delle implicazioni più ampie della causa sul clima. Il suo esempio potrebbe essere seguito da altri stati, specialmente il Regno Unito, dove una sentenza della CEDU è al centro del dibattito sul trasferimento delle persone migranti in Ruanda. Le sentenze della CEDU sarebbero vincolanti per tutti gli stati membri che hanno ratificato la Convenzione, fra cui c’è anche la Svizzera: non esiste però nessun organo preposto ad assicurare la loro attuazione, e sono quindi importanti da un punto di vista politico e simbolico più che pratico.

