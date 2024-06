Altri due record agli Europei di atletica a Roma

Martedì sera la trentina Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 10mila metri femminile agli Europei di atletica in corso a Roma. Battocletti, che la settimana scorsa aveva già vinto l’oro nei 5mila metri, ha stabilito un nuovo record italiano, con 30 minuti 51 secondi e 32 centesimi. Seconda è arrivata la nederlandese Diane van Es e terza l’inglese Megan Keith.

Sempre in serata il napoletano Alessandro Sibilio ha vinto l’argento nei 400 metri a ostacoli, arrivando secondo dietro al norvegese Karsten Warholm. Anche Sibilio ha stabilito il nuovo record italiano nella disciplina, con il tempo di 47,50 secondi. Dopo queste gare, il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi ha vinto l’oro nel salto in alto, stabilendo a sua volta il record dei campionati europei, superando i 2 metri e 37 centimetri.

Con dieci ori, sette argenti e tre bronzi, al momento l’Italia è al primo posto nel medagliere agli Europei, che si concluderanno mercoledì 12 giugno. Al secondo posto c’è la Francia, con quattro ori, tre argenti e cinque bronzi, seguita dalla Norvegia, con tre ori, due argenti e un bronzo.