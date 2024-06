Jasmine Paolini è in finale al Roland Garros

La tennista italiana Jasmine Paolini si è qualificata per la finale del Roland Garros, l’importante torneo che si sta giocando in questi giorni a Parigi, dopo aver battuto nettamente in semifinale la russa Mirra Andreeva in appena 1 ora e 13 minuti, con il punteggio di 6-3, 6-1. È una vittoria molto importante per il tennis italiano: Paolini è la quinta italiana di sempre a qualificarsi per la finale di un torneo del Grande Slam, i quattro più prestigiosi del tennis, dopo Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

In finale giocherà contro la tennista polacca Iga Swiatek, la prima nel ranking mondiale femminile, che sempre giovedì ha battuto nell’altra semifinale la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-2, 6-4.

Paolini ha 28 anni ed è ormai da qualche tempo la miglior tennista italiana in circolazione. Con questa vittoria da lunedì sarà certamente almeno al settimo posto della classifica mondiale femminile (in caso di vittoria del torneo invece salirebbe addirittura al quinto posto). Lo scorso febbraio aveva vinto a Dubai il suo primo torneo della categoria WTA 1000, seconda per importanza solo ai tornei del Grande Slam. Si era qualificata alla semifinale del Roland Garros dopo aver battuto in maniera piuttosto inaspettata ai quarti di finale la kazaka Elena Rybakina, tra le più forti tenniste del circuito e numero quattro del mondo.

Per Paolini la finale del Roland Garros è il miglior risultato in carriera. Venerdì giocherà anche la semifinale del torneo di doppio, in coppia con Sara Errani, contro la coppia formata dalla romena Elena Duse e dall’ucraina Marta Kostyuk.