Due giorni intorno alla musica col Post, a Peccioli

Per il 12 e il 13 luglio il Post ha creato un nuovo appuntamento per vedersi con i suoi abbonati e lettori, costruendo un “Talk” di musica e non solo intorno ai due concerti organizzati a Peccioli, in Toscana, dopo il successo di quello dell’anno passato. L’idea è stata di offrire quest’anno un evento complessivo dedicato alla musica, e adesso il programma è pronto, con l’aggiunta della band dei Virginiana Miller, del dj set di Corrado Fortuna, degli incontri con Luca Sofri, Luca Misculin, Giulia Balducci e Matteo Bordone del Post. Così chi viene per i concerti – all’interno del programma del festival 11 Lune – ha un’offerta più ricca, e abbiamo tutti l’occasione di vederci (in quei giorni si tiene anche il workshop di giornalismo, e ci saranno molte altre persone della redazione del Post): e anche di fare questo esperimento di Talk più dedicato, da mettere nel calendario del 2024 dopo gli eventi di Cremona, Torino e Novara, e prima di Faenza e altri che stiamo preparando per permettere le partecipazioni di tutti.

Quindi, ecco: prima del concerto dei Divine Comedy di venerdì 12 luglio suoneranno in apertura i Virginiana Miller, amata band livornese che è da poco tornata a suonare dal vivo; alla fine del concerto per chi vuole restare ancora ci sarà Corrado Fortuna – certo, attore, ma con esperte tentazioni per il dj set – a mettere i dischi.

La mattina dopo – come nei sabato mattina – raccontiamo i giornali: stavolta I giornali spiegati bene è con Luca Sofri e Luca Misculin. Mentre dal pomeriggio torniamo sulla musica, prima con lo stesso Luca Sofri che porta dal vivo le cose che racconta nella sua newsletter Le Canzoni e poi con Giulia Balducci, Matteo Bordone e Luca Misculin – autori degli inesorabili e ineludibili e indomabili podcast su Sanremo e sull’Eurovision, insieme a Stefano Vizio – a raccontare e mostrare momenti indimenticabili delle due manifestazionicanòre.

Tutto per arrivare al ritorno in Italia dei Deacon Blue, nel concerto di sabato sera.

Il programma più esatto è qui sotto: agli incontri di sabato si accede – fino a esaurimento dei posti a disposizione – con il biglietto di uno o dell’altro concerto. Tutto si svolge nel paese di Peccioli e nei suoi spazi spettacolari, in mezzo all’accogliente campagna toscana: dove potrete andare a spasso la domenica, che abbiamo lasciato libera.

Venerdì 12 luglio

Ore 21, Anfiteatro Fonte Mazzola

Divine Comedy

in concerto

Opening act Virginiana Miller

Closing Dj set Corrado Fortuna

Sabato 13 luglio

Ore 11, Palazzo Senza Tempo

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Luca Sofri e Luca Misculin

Ore 17, Palazzo Senza Tempo

Le canzoni live

“Volevo solo fare il deejay”

con Luca Sofri

Ore 18.30, Galleria dei Giganti

L’imprevedibile racconto dei brani in gara

Sanremo, Eurovision e molti aggettivi

Con Giulia Balducci, Matteo Bordone e Luca Misculin

Ore 21.30, Anfiteatro Fonte Mazzola

Deacon Blue

in concerto

I biglietti sono disponibili online sul sito di TicketOne, sono in vendita a Peccioli e nei punti vendita TicketOne. Abbonate e abbonati del Post possono acquistare i biglietti a prezzo ulteriormente contenuto, utilizzando il codice sconto che trovano nella loro area personale.

Qui i biglietti per i Divine Comedy.

Qui i biglietti per i Deacon Blue.