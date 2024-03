I biglietti per i Divine Comedy e i Deacon Blue, da oggi

Da venerdì 8 marzo sono in vendita i biglietti per i concerti dei Divine Comedy e dei Deacon Blue, il 12 e il 13 luglio a Peccioli, in Toscana. Saranno due concerti organizzati dal Post in complice collaborazione con il festival 11 Lune e con Barley Arts e dopo il successo del primo concerto del Post: lo scorso luglio a Peccioli, con Glen Hansard (fu una gran serata).

Il concerto dei Divine Comedy sarà venerdì 12 luglio, quello dei Deacon Blue sarà sabato 13 luglio, entrambi saranno nello spettacolare spazio dell’Anfiteatro Fonte Mazzola. I biglietti sono disponibili online sul sito di TicketOne, sono in vendita a Peccioli e nei punti vendita TicketOne. Abbonate e abbonati del Post possono acquistare i biglietti a prezzo ridotto, utilizzando il codice sconto che è stato loro comunicato via mail e che trovano nella loro area personale.

Qui trovi i biglietti per i Divine Comedy.

Qui trovi i biglietti per i Deacon Blue.

I Divine Comedy sono il nome da band di Neil Hannon, ammirato e creativo musicista e autore di canzoni nordirlandese, che ancora tre mesi fa ha fatto notizia per aver scritto le canzoni del film Wonka: ma con i Divine Comedy ha avuto grandi successi soprattutto negli anni Novanta, con canzoni piuttosto uniche per l’originalità e umorismo dei testi e per gli arrangiamenti orchestrali spettacolari (a Peccioli ci sarà anche un quartetto d’archi), e ha costruito un seguito che negli anni passati lo ha portato spesso in tour anche in Italia. Qui c’è una selezione di canzoni tratta dal libro Playlist di Luca Sofri, e aggiornata.

I Deacon Blue sono ricordati e amati per il loro primo disco, Raintown, che fu uno dei dischi più ammirati della musica britannica negli anni Ottanta. Sono scozzesi di Glasgow e guidati dalla coppia Ricky Ross e Lorraine McIntosh: negli ultimi dieci anni hanno ripreso a fare dischi apprezzati nel Regno Unito e tour molto affollati che culminano nella data di Glasgow, che ogni anno riempie un grande teatro da 14mila posti. Hanno appena concluso una parte del loro tour in Australia, ma in Italia non vengono dal 1991. Qui c’è anche per loro una scelta di canzoni tratta da Playlist di Luca Sofri, e aggiornata.