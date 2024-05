Le foto dei festeggiamenti dell’Atalanta per la vittoria dell’Europa League

Mercoledì sera l’Atalanta ha vinto l’Europa League, la seconda competizione calcistica europea per importanza, battendo il Bayer Leverkusen per 3 a 0. È la prima vittoria di un trofeo internazionale nella storia della squadra di Bergamo, oltre che la seconda vittoria di un trofeo in assoluto, dopo la Coppa Italia del 1963. L’Atalanta è diventata inoltre la prima squadra italiana a vincere l’Europa League, da quando la competizione ha cambiato nome, nel 2009: prima si chiamava Coppa Uefa, e l’ultima squadra a vincerla era stata il Parma nel 1999. La finale si è giocata all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, dove la squadra ha festeggiato a lungo la vittoria con i circa 8mila tifosi arrivati dall’Italia.

