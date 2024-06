Dove vedere Italia-Albania degli Europei di calcio

Sabato sera alle 21 l’Italia giocherà contro l’Albania nella sua prima partita degli Europei maschili di calcio. La partita si giocherà a Dortmund, in Germania, cioè il paese che ospita il torneo. Per l’Italia sarà in teoria la partita meno complicata del suo girone, che comprende anche Spagna e Croazia.

Come tutte le partite dell’Italia gli Europei, Italia-Albania sarà trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai 1. La Rai trasmetterà in chiaro gran parte delle partite dei gironi, e tutte le partite dai quarti di finale in poi: il resto delle partite sarà visibile a pagamento su Sky, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intero torneo.

Il girone di eliminazione prevede tre partite, al termine del quale passeranno agli ottavi la prima e la seconda classificata, oltre alle quattro migliori terze classificate dei sei gironi. L’Italia giocherà la sua seconda partita giovedì 20 alle 21 contro la Spagna, e la terza e ultima del girone lunedì 24 sempre alle 21 contro la Croazia.