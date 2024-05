Le foto di domenica a Cannes

Domenica a Cannes è stato il giorno di Horizon: An American Saga, western diviso in due parti diretto, cosceneggiato e interpretato da Kevin Costner (già vincitore di un Oscar per un altro western: Balla coi lupi) che non dirigeva un film da più di vent’anni. Presentato fuori concorso, nel film recitano anche Sienna Miller, Jena Malone, Abbey Lee e Isabelle Fuhrman, per nominare una parte del cast presente alla prima di ieri.

Demi Moore era invece sul red carpet per The Substance, film horror in concorso diretto da Coralie Fargeat, in cui recita insieme a Margaret Qualley. Mentre Ben Whishaw è il protagonista dell’altro film in concorso presentato ieri: Limonov: The Ballad di Kirill Serebrennikov, basato sull’omonima biografia dello scrittore e politico russo scritta da Emmanuel Carrère.