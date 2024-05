Lunedì 13 maggio è morta la scrittrice canadese Alice Munro, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 2013. Aveva 92 anni e soffriva da circa un decennio di una malattia neurodegenerativa. La notizia è stata diffusa dai suoi familiari al giornale canadese The Globe and Mail martedì.

Munro era una scrittrice di racconti. È una forma di narrativa che spesso viene trascurata rispetto ai romanzi, ma che nel caso della scrittrice canadese, grazie alla sua abilità nel dare grande profondità psicologica ai personaggi anche in poche pagine, era stata celebrata dalla critica e paragonata proprio alla scrittura romanzesca. La scrittrice statunitense Cynthia Ozick l’aveva definita la «Čechov canadese», facendo riferimento al celebre scrittore russo dell’Ottocento, noto per drammi teatrali e racconti. Lo stesso Nobel le era stato assegnato in quanto «maestra del racconto contemporaneo». Munro era stata la prima persona canadese a vincere il prestigioso riconoscimento letterario internazionale. Dopo averlo ricevuto aveva annunciato che non avrebbe più scritto.

Munro era nata a Wingham, una cittadina dell’Ontario che ha meno di 3mila abitanti, nel 1931. Il suo nome da nubile Alice Laidlaw ma aveva sempre firmato i propri libri usando il cognome del suo primo marito, il libraio James Munro – è una scelta comune a molte scrittrici di lingua inglese, dato che nei paesi anglosassoni, ancora oggi, le donne adottano i cognomi dei coniugi.

Munro abbandonò gli studi universitari quando si sposò, e divenne una casalinga, ma nei ritagli di tempo si dedicava alla scrittura. Inizialmente i suoi racconti furono pubblicati su alcune riviste e poi, a partire dal 1968, in forma di libro. Negli anni hanno vinto numerosi premi letterari e a partire dal 1977 alcuni erano stati pubblicati anche sul New Yorker, l’influente rivista statunitense.

I racconti di Munro sono in gran parte dedicati a descrivere l’esperienza di vita femminile nel corso del Novecento in un contesto come quello canadese. Le prime raccolte, come La danza delle ombre felici del 1968 e La vita delle ragazze e delle donne del 1971, raccontano vicende di formazione di giovani donne, mentre nei racconti più recenti, come quelli di Nemico, amico, amante… del 2001 e In fuga del 2004, le protagoniste sono donne di mezza età o anziane. Erano tutte molto apprezzate dalla critica e da altri scrittori, ma anche da un gran numero di lettrici e lettori.

In Italia le sue raccolte di racconti sono state pubblicate a partire dagli anni Novanta. Le prime a essere tradotte furono proposte da piccoli editori (Serra e Riva, la femminista La Tartaruga ed E/O); a partire dal 2000, con Il sogno di mia madre, sono state tutte pubblicate o ripubblicate da Einaudi, nelle traduzioni di Susanna Basso. La più recente è Uscirne vivi, del 2012.