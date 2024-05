Le foto del giuramento di Vladimir Putin per il suo quinto mandato presidenziale

Martedì a Mosca, in Russia, si è tenuta la cerimonia di giuramento per il quinto mandato presidenziale di Vladimir Putin, che lo scorso marzo ha stravinto le elezioni non democratiche tenute nel paese con l’87 per cento dei voti. Putin ha 71 anni e con l’inizio di questo nuovo mandato governerà la Russia per altri sei anni, fino al 2030.

Le cerimonia del giuramento si è svolta al Gran Palazzo del Cremlino, la residenza ufficiale di Putin. Non erano presenti rappresentanti degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Canada e della maggior parte dei paesi europei. Oltre a molti funzionari russi c’erano però il presidente della Cecenia, Ramzan Kadyrov, e l’attore di film d’azione Steven Seagal, che è americano ma ha anche la cittadinanza russa, è da anni in stretti rapporti con Putin e nel 2018 aveva ricevuto l’incarico di rappresentante speciale per i rapporti con gli Stati Uniti.

Nel suo discorso, il presidente russo ha presentato la vittoria alle ultime elezioni come quella che ha definito una prova dell’unità della Russia in un momento «di grandi sfide». Dopo la cerimonia di insediamento ha partecipato a una cerimonia religiosa guidata dal capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Cirillo I, che lo ha benedetto.

Putin è al potere in Russia dal 2000, prima come primo ministro e poi come presidente. Attualmente nel paese non ci sono grossi ostacoli al suo dominio politico: l’opposizione è stata duramente repressa, e tutte le figure di maggior rilievo sono state imprigionate oppure uccise, come nel caso di Alexei Navalny. Secondo i sondaggi, anche quelli indipendenti, la popolazione è in parte favorevole al regime putiniano, e in parte rassegnata.

