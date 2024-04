Rishi Sunak ha rovinato la reputazione delle scarpe Samba di Adidas?

Negli ultimi giorni sui social network e sui giornali britannici e statunitensi si sta parlando molto delle Adidas Samba, uno dei modelli di sneakers più conosciuti dell’azienda tedesca, realizzato su un disegno del fondatore di Adidas, Adolf Dassler, e in produzione dal 1972. La scorsa settimana, infatti, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il 43enne leader del partito Conservatore, si è fatto fotografare durante un’intervista nella sua residenza ufficiale a Downing Street, a Londra, indossandone un paio.

Molti sui social media hanno subito criticato la scelta sostenendo che Sunak – che non brilla per il gusto nel vestire – aveva rovinato l’immagine delle Samba per sembrare più giovane e alla moda; la polemica è stata ripresa dalla stampa, con toni più o meno divertiti.

Per esempio il quotidiano britannico Observer ha scritto che le «Adidas Sambas erano le scarpe più cool della stagione finché Rishi Sunak se n’è preso una paio»; il quotidiano britannico Telegraph ha raccontato «come Rishi ha ucciso la più grande tendenza nelle scarpe da ginnastica in un colpo solo», mentre l’edizione britannica della rivista GQ ha commentato che «Sunak ha preso una sneaker cool da sempre e l’ha rovinata, per tutti». Il New York Times racconta che i video pubblicati ironicamente sui social il giorno dopo mostravano che le Adidas Samba erano scomparse dalla strade di Londra. Mercoledì, poi, lo stesso Sunak aveva risposto ironicamente alle criitiche, offrendo «una convinta scusa alla comunità delle Samba» in un’intervista radiofonica. Aveva però aggiunto che indossa «le Adidas, comprese le Samba – e altre a dire il vero – da molti molti anni» e che il primo paio gliel’aveva regalato suo fratello per Natale.

Almeno dal 2022 le Samba Adidas sono le scarpe del momento. Sono state indossate da celebrità come il cantante Harry Styles, la modella e imprenditrice Kendall Jenner, la modella Bella Hadid e la cantante Rihanna, e rese ulteriormente interessanti da una collaborazione con la stilista di abbigliamento Grace Wales Bonner (alcuni modelli di quella collaborazione si trovano sul mercato di seconda mano a prezzi che si aggirano sui cinquemila euro).

Sempre nel 2022, le ricerche di #AdidasSamba su TikTok hanno superato gli 1,7 miliardi mentre su Google le ricerche sono aumentate del 300 per cento. Un video circolato molto su TikTok a inizio 2024 mostrava parecchie persone che le indossavano nella metropolitana di Londra, ma le Adidas Samba sono molto popolari anche negli Stati Uniti e in altri paesi europei, tra cui l’Italia.

È difficile spiegare il successo delle Adidas Samba, che sono ispirate a un paio di scarpe indossate negli anni Cinquanta da una squadra di calcio tedesca, che avevano una suola con incise tre ventose per resistere meglio al ghiaccio e alla neve. Inizialmente, negli anni Settanta e Ottanta, erano indossate da artisti, creativi e alla moda poi, scrive il sito di moda Business of Fashion (BoF) grazie alla loro comoda suola di gomma, alla punta arrotondata, al classico design con le tre strisce, alla sua versatilità e a un costo contenuto (un centinaio d’euro), iniziarono a portarle un po’ tutti, compresi, scrive il New York Times, banchieri, avvocati, dentisti e ovviamente politici.

Nel 2022 le vendite sono aumentate e, come succede spesso in questi casi, i motivi sono più di uno: la già citata collaborazione del 2020 con Wales Bonner, il successo della cosiddetta estetica blokecore (fatta di vecchie magliette da calcio, jeans larghi e Samba) e alla visibilità data da TikTok, dove sempre più persone mostrano le loro Adidas Samba o video di gente in strada che le indossa. Un rappresentante della app che rivende vestiti usati Depop, per esempio, ha detto a BoF che da inizio 2024 le ricerche di Adidas Samba sulla app di Depop sono aumentate del 142 per cento, mentre nell’ultimo mese sono aumentate del 20 per cento.

Adidas, poi, è stato abile a sfruttare il momento e la moda della cosiddette “retro sneakers”, le scarpe da ginnastica vintage o di modelli popolari negli anni Ottanta e Novanta, e ha messo in produzione modelli con molti più colori per rispondere meglio alle richieste del pubblico. Non si sa quanti colori esistano ma, scrive BoF, il rivenditore di abbigliamento ASOS propone almeno 100 modelli con colori diversi.