La cosiddetta Guardia costiera libica ha sparato contro una nave della ong Mediterranea che stava soccorrendo decine di migranti

Giovedì sera la ong Mediterranea Saving Humans ha detto che la nave Mare Jonio è stata attaccata dalla cosiddetta Guardia costiera libica, le milizie armate libiche finanziate e addestrate dall’Italia e dall’Unione Europea per fermare le partenze dei migranti, mentre stava soccorrendo decine di persone in acque internazionali. La ong ha fatto sapere che i miliziani libici hanno sparato colpi d’arma da fuoco in acqua e in aria, «creando il panico e provocando la caduta in acqua di diverse persone».

Denny Castiglione, capomissione di Mediterranea, ha detto più tardi che la nave Mare Jonio è riuscita infine a soccorrere in tutto 58 persone migranti, ma che non sa quante altre siano ancora disperse dopo l’attacco della cosiddetta Guardia costiera libica.