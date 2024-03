Jannik Sinner è in finale ai Masters 1000 di Miami

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la semifinale del torneo dei Masters 1000 di Miami, negli Stati Uniti, battendo il russo Daniil Medvedev con una vittoria netta in due set (6-1, 6-2). Grazie a questa vittoria, sabato Sinner giocherà la finale del torneo contro il vincente della gara tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Alexander Zverev, in programma dalla mezzanotte tra venerdì e sabato. Se dovesse vincere la finale, Sinner diventerebbe il numero 2 nella classifica maschile dei migliori tennisti al mondo.

I tornei del Masters 1000 sono tra i più prestigiosi della stagione tennistica, secondi per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam. Domenica 17 marzo Sinner aveva perso la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, dove era stato battuto in tre set dallo spagnolo Carlos Alcaraz, l’attuale numero 2 della classifica maschile dietro al serbo Novak Djokovic e vincitore del torneo, dove aveva battuto proprio Medvedev. Nell’agosto del 2023 invece aveva vinto il suo primo Masters 1000, battendo in finale a Toronto l’australiano Alex De Minaur. È stato il il terzo tennista italiano di sempre a riuscirci.