Jannik Sinner ha perso la semifinale del Masters 1000 di tennis di Indian Wells contro Carlos Alcaraz

Sabato notte il tennista italiano Jannik Sinner ha perso la semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California, negli Stati Uniti. È stato battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-2) dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 della classifica maschile dei migliori tennisti al mondo e campione in carica del torneo. Sinner ha così interrotto la serie di vittorie consecutive che durava dall’inizio del 2024 ed era arrivata a diciannove partite: quest’anno ha cominciato la stagione vincendo gli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi del tennis. Finora è il titolo più importante della sua carriera.

La partita è stata interrotta per pioggia dopo che i tennisti avevano giocato appena tre game nel primo set: la pausa è durata complessivamente tre ore, poi Sinner ha vinto il primo set 6-1, ma ha perso quelli successivi, commettendo qualche errore in più rispetto al recente passato. Battendo Alcaraz, Sinner avrebbe guadagnato la seconda posizione nelle classifiche mondiali ATP, in cui è attualmente al terzo posto (al primo c’è il serbo Novak Djokovic). Resta invece secondo Alcaraz, che affronterà nella finale di Indian Wells il russo Daniil Medvedev.

La partita tra Sinner e Alcaraz era molto attesa perché i due giovani tennisti sono attualmente considerati i migliori della loro generazione e potrebbero dare inizio a una lunga rivalità sportiva (Sinner ha 22 anni, Alcaraz 20). I tornei Masters 1000 sono secondi per importanza solo a quelli del Grande Slam.