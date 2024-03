C’è stata un’esplosione a Odessa, in Ucraina, durante una visita del presidente Volodymyr Zelensky e del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis

Mercoledì c’è stata un’esplosione a Odessa, nel sudovest dell’Ucraina, dove erano in visita il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Zelensky ha detto che alcune persone sono state uccise e altre sono state ferite, non è chiaro quante.

Mitsotakis ha detto che sia lui che Zelensky hanno sentito l’esplosione e il suono delle sirene antiaeree mentre salivano in auto insieme ai membri dei rispettivi staff: «È un’esperienza molto intensa, è molto diverso leggere della guerra sui giornali e sentirla con le tue orecchie, vederla con i tuoi occhi», ha detto durante una conferenza stampa tenuta insieme a Zelensky.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l’attacco e ha scritto su X (Twitter) che questo non riuscirà a «intimidire» nessuno. Per ora la Russia non ha commentato l’attacco. Pochi giorni fa oltre 10 persone erano state uccise in un bombardamento russo a Odessa, tra cui alcuni bambini, e altre erano state ferite.