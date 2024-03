La cosiddetta Guardia costiera libica ha ostacolato il soccorso a 77 migranti

Sabato la nave Humanity 1 ha soccorso decine di migranti che si trovavano a bordo di tre imbarcazioni in difficoltà nella zona SAR della Libia, nel mar Mediterraneo meridionale. È riuscita a caricarne a bordo 77, ma il suo intervento è stato ostacolato da una motovedetta della cosiddetta Guardia costiera libica, le milizie armate libiche finanziate e addestrate dall’Italia e dall’Unione Europea per fermare le partenze dei migranti.

🔴Breaking: Today, a rescue mission of the Humanity 1 in int. waters was interrupted by the life-threatening intervention of the so-called Libyan Coast Guard. The crew nevertheless managed to rescue 77 people from three unseaworthy boats. At least one person drowned. [1/4] pic.twitter.com/Kxxi0TktEn

— SOS Humanity (international) (@soshumanity_en) March 2, 2024