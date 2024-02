Macron non esclude l’invio di soldati occidentali in Ucraina

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di «non escludere» l’invio di soldati occidentali in Ucraina, a sostegno della resistenza contro l’invasione della Russia: Macron lo ha detto ad alcuni giornalisti al termine di un incontro tra i leader europei a Parigi, in cui si è discusso proprio di come aiutare l’Ucraina contro la Russia. Dopo la conferenza Macron ha detto ad alcuni giornalisti che «non c’è stato alcun accordo per l’invio ufficiale di soldati sul campo, ma non possiamo escludere nulla».

Macron è il primo leader occidentale a presentare come concreto un eventuale coinvolgimento militare diretto di paesi europei nella guerra in Ucraina: è una possibilità che aumenterebbe in modo molto significativo il ruolo dei paesi occidentali, attualmente limitato all’invio di armi all’Ucraina e all’imposizione di sanzioni contro la Russia. In generale, le parole di Macron si discostano molto dalla cautela con cui finora i leader occidentali hanno parlato di un possibile allargamento della guerra e da come finora era sempre stato escluso un invio di soldati: non ci sono ancora stati commenti pubblici da altri leader europei né dagli Stati Uniti.

Le parole di Macron sono anche coerenti con l’intransigenza nei confronti della Russia che il presidente francese ha dimostrato nelle ultime settimane, dopo mesi in cui aveva adottato un atteggiamento apparentemente più conciliante e mediatore, che gli aveva portato anche molte critiche da parte di chi lo riteneva troppo morbido col presidente russo Vladimir Putin. Macron sta provando da settimane a presentarsi come uno dei più solidi sostenitori della causa ucraina, perfettamente allineato con le posizioni degli alleati occidentali e della NATO, l’alleanza militare che comprende una parte dei paesi occidentali, tanto che Politico ha parlato di una «inversione a U» sulla questione ucraina da parte del presidente francese.

Parlando coi giornalisti al termine dell’incontro di Parigi, Macron ha detto che «faremo tutto il possibile per impedire alla Russia di vincere questa guerra», e ha aggiunto che bisogna essere «umili» e «rendersi conto che siamo sempre stati in ritardo di sei-otto mesi» nel sostegno che era necessario inviare all’Ucraina.

Che all’incontro di Parigi si sarebbe parlato di un eventuale sostegno militare diretto all’Ucraina, comunque, era già stato detto lunedì stesso, prima dell’inizio dell’incontro, dal primo ministro slovacco Robert Fico. Fico aveva detto che «alcuni paesi occidentali» stavano prendendo in considerazione l’invio di soldati in Ucraina, e aveva successivamente aggiunto di essere però contrario a quest’idea.

Non ci sono informazioni su come siano andate concretamente le discussioni tra i leader europei a Parigi e su quali paesi siano favorevoli alla possibilità di inviare soldati in Ucraina e quali no. Nel frattempo, comunque, Macron ha detto che durante l’incontro è stato deciso di intensificare il sostegno militare indiretto all’esercito all’Ucraina, con l’invio di «missili e bombe» a medio e lungo raggio.

