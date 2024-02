Yulia Navalnaya ha annunciato che continuerà l’attività politica del marito, Alexei Navalny

Lunedì Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente russo Alexei Navalny, ha pubblicato un video sul canale YouTube di Navalny in cui annuncia l’intenzione di portare avanti l’impegno del marito e la sua opposizione al regime del presidente russo Vladimir Putin.

Nel video, Navalnaya ha detto che non dovrebbe essere lei la persona a parlare: «Qualcun altro dovrebbe essere al mio posto, ma quella persona è stata uccisa da Vladimir Putin», ha affermato. «La cosa più importante che possiamo fare per Alexei e per noi stessi è continuare a lottare», ha detto Navalnaya. «Continuerò il lavoro di Alexei Navalny. Continuerò a lottare per il nostro paese, e vi chiedo di stare al mio fianco».

Navalny è morto venerdì 16 febbraio mentre era detenuto nel carcere di massima sicurezza IK-3 nella città di Kharp, a quasi 2.000 chilometri da Mosca e al di sopra del Circolo polare artico: era in carcere da tre anni con accuse ritenute politicamente motivate, ed era stato trasferito in quella prigione a dicembre. Le autorità russe non hanno ancora confermato le cause della morte di Navalny, ma hanno detto solo che si è «sentito male dopo una passeggiata». Per ora a nessuno tra i suoi familiari e collaboratori è stato permesso di vedere il corpo.