Non si sa dove sia il corpo di Alexei Navalny

Sono passati due giorni dalla morte di Alexei Navalny, il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin, e non ci sono ancora informazioni chiare su cosa gli sia successo e su dove sia il suo corpo. Navalny, che aveva 47 anni, è morto venerdì mentre era detenuto nel carcere di massima sicurezza IK-3, a quasi 2.000 chilometri da Mosca e al di sopra del Circolo polare artico: era in carcere da tre anni con accuse ritenute politicamente motivate, ed era stato trasferito in quella prigione a dicembre.

La notizia della morte era stata data inizialmente dal servizio penitenziario russo venerdì, e confermata sabato dai suoi collaboratori e dalla famiglia, dopo che la madre dell’oppositore russo aveva raggiunto la prigione in cui era detenuto. La madre, Lyudmila, ha avuto conferma della morte del figlio sul posto, ma non ha potuto ancora vederne il corpo. La portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha detto che le autorità penitenziarie locali hanno informato la madre dell’oppositore russo che il corpo del figlio era stato trasferito nella vicina struttura carceraria di Salekhard, dove si trovano un obitorio e un crematorio.

Yarmysh ha detto che sabato mattina la madre e l’avvocato di Navalny sono andati all’obitorio di Salekhard, ma che lo hanno trovato chiuso. Ha anche detto che hanno chiamato il numero di telefono trovato sul portone e che gli è stato risposto che la loro era la settima chiamata che ricevevano in mattinata e che il corpo di Navalny non si trovava nell’obitorio.

Poco dopo Yarmysh ha detto che le autorità locali hanno fornito informazioni contraddittorie ai collaboratori e alla famiglia dell’oppositore russo: prima hanno detto che la causa della morte non era stata ancora stabilita e che era stato effettuato «un nuovo esame istologico», i cui risultati sarebbero stati disponibili la prossima settimana. Poi che gli esami dovevano essere ancora completati e che fino ad allora non avrebbero consegnato il corpo di Navalny, e infine che gli esami erano stati completati e che avevano escluso alcun reato legato alla morte. «Mentono letteralmente ogni volta, girano in tondo e coprono le loro tracce», ha scritto su X Yarmysh.

Alexey's lawyer and his mother have arrived at the Salekhard morgue. It's closed, however, the colony has assured them it's working and Navalny's body is there. The lawyer called the phone number which was on the door. He was told he was the seventh caller today. Alexey's body is… pic.twitter.com/CsPbONUBrn

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024