Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint-Germain a fine stagione, dice The Athletic

Secondo il sito di sport The Athletic, considerato tra i più affidabili nel settore, giovedì il calciatore francese Kylian Mbappé ha comunicato alla dirigenza della sua squadra, il Paris Saint-Germain, che se ne andrà a fine stagione, quando si concluderà il suo contratto. The Athletic ha citato fonti «vicine alla questione», e la notizia è stata poi confermata anche da Fabrizio Romano, un giornalista solitamente molto informato sul tema. Per ora però non ci sono annunci ufficiali: The Athletic scrive che la squadra e il giocatore devono ancora mettersi d’accordo sul modo in cui avverrà la separazione. Secondo Romano la squadra e il giocatore comunicheranno insieme la decisione nei prossimi mesi.

Mbappé ha 25 anni ed è considerato uno dei giocatori più forti al mondo. Nella sua carriera professionistica fin qui ha giocato solo in due squadre francesi, il Monaco e il Paris Saint-Germain, dove arrivò nel 2017. Ha vinto con la Francia i Mondiali del 2018 ed è arrivato in finale in quelli del 2022, risultando in entrambi decisivo per la sua nazionale e uno dei migliori giocatori della competizione. Da tempo si parla della possibilità che cambi squadra, soprattutto per via dell’interesse nei suoi confronti del Real Madrid, squadra spagnola tra le più prestigiose e vincenti di sempre.