La più grossa scommessa di Disney sui videogiochi

Mercoledì Disney, una delle più grandi aziende d’intrattenimento al mondo, ha annunciato che investirà 1,5 miliardi di dollari (poco meno di 1,4 miliardi di euro) nella società sviluppatrice di videogiochi Epic Games affinché crei un nuovo grande «universo aperto di giochi e intrattenimento». L’amministratore delegato di Disney Bob Iger ha detto che è il più grande investimento nel settore dei videogiochi nella storia di Disney, che è già attiva in tantissimi altri campi dell’intrattenimento: possiede Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar e 20th Century Studio, che sono tra le aziende di produzione cinematografica più redditizie del mondo; gestisce parchi a tema, alberghi, villaggi vacanze, case editrici, negozi e servizi per lo streaming come Disney+ e Hulu.

Non è ancora chiaro che forma prenderà nella pratica questo «universo aperto»: l’azienda ha detto solo che «offrirà un’esperienza di gioco di altissimo livello», che sarà strettamente legata a Fornite (il più famoso gioco di Epic) e che «permetterà ai consumatori di esplorare una moltitudine di opportunità per giocare, guardare video, fare acquisti e interagire con contenuti, personaggi e storie dell’universo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e altro ancora».

L’idea ricorda molto il concetto di metaverso, ovvero di uno spazio virtuale in 3D in cui nel 2021 varie aziende del settore tecnologico avevano scommesso che le persone avrebbero presto voluto mettersi a lavorare, giocare, fare acquisti e interagire con altre persone. Epic stessa è stata tra le prime aziende a investire molto sulla progressiva creazione di un metaverso.

Non si tratta della prima collaborazione tra Disney e Fortnite. Nel gioco, che prevede diverse modalità ma è famoso soprattutto per la “battle royale” (con fino a 100 giocatori che si scontrano in modalità tutti contro tutti su un terreno comune che si rimpicciolisce sempre più, finché non rimane un unico vincitore) da anni sono presenti diversi personaggi di Star Wars, Marvel e di altri film Disney. E in passato Epic ha già stretto una collaborazione simile con l’azienda di giocattoli Lego: nel 2022, Sony e Kirkbi, una società di investimento guidata dalla famiglia dietro Lego, avevano investito 2 miliardi di dollari in Epic per lo sviluppo del videogioco Lego Fortnite.

Nonostante i tanti progetti in corso e il successo dei suoi videogiochi, però, da tempo Epic spende più soldi di quanti ne guadagna: lo scorso settembre l’amministratore delegato Tim Sweeney ha licenziato il 16 per cento dei propri dipendenti (circa 830 persone).

