Disney ha annunciato che sta per completare l’acquisizione del servizio di streaming di film e serie tv Hulu

Mercoledì Disney ha annunciato di aver iniziato formalmente l’acquisizione dell’ultimo 33 per cento del servizio di film e serie tv in streaming Hulu, di cui possiede già il 66 per cento. Il completamento dell’acquisizione di Hulu era ampiamente atteso ed era previsto dagli accordi presi nel 2019 con Comcast, il più grande fornitore di accesso a Internet (provider) e la più grande televisione via cavo negli Stati Uniti, che controlla il 33 per cento di Hulu tramite la sussidiaria NBC Universal.

Disney ha detto di aspettarsi di concludere l’acquisizione entro il primo dicembre e che in base agli accordi acquisterà il 33 per cento di Hulu per circa 8,61 miliardi di dollari (circa 8,1 miliardi di euro), calcolati sulla base del prezzo minimo d’acquisto fissato nel 2019, pari a 27,5 miliardi di dollari (circa 24 miliardi di euro). L’acquisto di Hulu rientra nel più ampio piano di Disney di fare concorrenza a Netflix nel settore dello streaming, già avviato con il suo servizio Disney+, lanciato sempre alla fine del 2019.

