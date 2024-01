Ferrari si darà alla vela

Mercoledì la Ferrari, una delle più note e prestigiose aziende automobilistiche al mondo, ha annunciato un progetto per costruire una barca a vela da competizione. Ne ha affidato la responsabilità a Giovanni Soldini, tra i più noti velisti italiani e con trent’anni di esperienza nelle regate.

Non ci sono ancora molti dettagli sul progetto, ma la notizia ha attirato comunque grandi attenzioni perché sembra un progetto ambizioso in un settore, quello della vela, che è molto competitivo, e in cui Ferrari non era mai entrata. Alcuni commentatori hanno ricondotto la decisione a una possibile strategia dell’azienda di espandersi ulteriormente nel mondo delle gare, dopo il ritorno nella corsa di Le Mans a 50 anni dall’ultima partecipazione. E allo stesso tempo, scrive il sito Autosport, utilizzare i dipendenti che non possono impiegare in Formula 1 per via dei limiti di budget. Ferrari sostiene comunque che verrà utilizzata solo una parte del personale della divisione auto, e che ci saranno anche nuove assunzioni.

Il nuovo progetto potrebbe anche creare le condizioni per la produzione e la vendita di imbarcazioni di lusso, in futuro, come hanno fatto anche altre case automobilistiche come Bentley, Porsche, Lamborghini e Mercedes.

L’azienda costruirà internamente l’imbarcazione, quindi seguirà il processo dall’ideazione alla realizzazione. Soldini ha detto a SkyTg24 che hanno in mente di realizzare una barca senza motore, differenziandosi dunque dalla gran parte di quelle in circolazione. La barca dovrà essere «autonoma, che non usa il motore a scoppio e che quindi è in grado di produrre la sua energia, questo in qualche modo favorirà anche delle soluzioni a cui magari nessuno aveva pensato prima».

Ferrari aveva già iniziato da qualche giorno a pubblicare sui suoi profili social video e immagini relative al mare, con riferimenti a «portare la gara dove non avevano mai fatto prima».

We are taking the race where we never have before. Are you ready for this new adventure?#Ferrari pic.twitter.com/nFPN9YtHwf — Ferrari (@Ferrari) January 23, 2024

Non è la prima volta che Ferrari si introduce in un settore molto diverso dal suo: nel 2021 presentò la sua prima collezione di abiti maschili e femminili, continuando poi a presentare nuove collezioni in tutte le stagioni successive.