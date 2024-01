La protesta con le tende sotto la casa di Netanyahu a Gerusalemme

Domenica sera decine di persone si sono radunate a Gerusalemme sotto la casa del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per chiedere a lui e al suo governo di trovare un accordo sul rilascio degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza dal gruppo armato radicale palestinese Hamas, con cui Israele è in guerra da più di tre mesi.

La protesta è cominciata dopo che Netanyahu aveva detto pubblicamente di non voler cedere alle richieste di Hamas per arrivare a un nuovo accordo sulla liberazione degli ostaggi come quelli che avevano permesso negli scorsi mesi che decine di persone venissero riportate in Israele. Le persone che protestano hanno montato diverse tende sotto la casa del primo ministro e sono rimaste lì per la notte, dicendo che non se ne andranno finché non verrà annunciato un accordo sugli ostaggi. Tra di loro ci sono soprattutto familiari degli ostaggi detenuti da Hamas.

Domenica Netanyahu aveva detto che «liberare gli ostaggi è uno degli obiettivi della guerra», ma che «la pressione militare è una condizione necessaria» per riuscire a farlo. «In cambio del rilascio dei nostri ostaggi Hamas pretende la fine della guerra, il ritiro delle nostre forze da Gaza, la liberazione di tutti gli assassini e stupratori e di lasciare stare Hamas. Se accettiamo tutto questo, i nostri soldati saranno morti invano», aveva aggiunto. Nelle ultime settimane Hamas ha provato ad aumentare la pressione dell’opinione pubblica israeliana sul governo di Netanyahu per il rilascio degli ostaggi, pubblicando video in cui gli ostaggi stessi chiedono a Netanyahu di liberarli o accusando Israele di aver ucciso ostaggi israeliani nei suoi bombardamenti sulla Striscia di Gaza.

I cartelli mostrati dai manifestanti sotto la casa di Netanyahu hanno scritte come «amiamo i nostri bambini più di quanto odiamo Hamas». Zohar Avigdori, un uomo israeliano che sta partecipando alla protesta la cui moglie e figlia erano state rapite e sono poi state rilasciate, ha detto al giornale israeliano Haaretz: «L’affermazione che i soldati sono morti invano è scioccante, così come l’accanimento contro i membri più moderati e legati al governo». Il riferimento è ad alcuni membri del governo di Netanyahu che lo hanno criticato apertamente per la sua scelta di non voler più fare accordi sugli ostaggi con Hamas.

Si stima che Hamas abbia prigionieri ancora più di 130 ostaggi nella Striscia di Gaza, rapiti durante l’attacco eccezionalmente violento in territorio israeliano dello scorso 7 ottobre, in risposta al quale Israele ha bombardato, assediato e infine invaso la Striscia di Gaza, che Hamas governa e dove ha le sue basi militari.