Hamas sostiene che due ostaggi israeliani siano stati uccisi nei bombardamenti condotti da Israele sulla Striscia di Gaza

Hamas ha diffuso un video nel quale viene annunciata la morte di due ostaggi israeliani, che sempre secondo il video sarebbero stati uccisi in un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza. Il video mostra una donna israeliana che sotto costrizione dà notizia dell’uccisione dei due uomini che erano tenuti in ostaggio con lei. Domenica 14 gennaio Hamas aveva diffuso un altro video, dove le stesse tre persone tenute in ostaggio chiedevano al governo israeliano di fermare gli attacchi aerei e l’invasione di terra, in modo da facilitare la liberazione delle persone ancora tenute in ostaggio nella Striscia. Hamas sostiene che i due ostaggi siano stati uccisi dai bombardamenti, ma non è per ora chiaro dove sia stato girato il video e non ci sono conferme indipendenti sulle affermazioni che contiene.

Le tre persone erano state prese in ostaggio il 7 ottobre 2023 durante l’attacco condotto in Israele da Hamas. In tutto erano state rapite 240 persone: circa la metà è stata liberata nel corso di una breve tregua lo scorso novembre, ma secondo il governo di Israele ci sono ancora almeno 132 persone tenute in ostaggio e si stima che 25 siano morte.