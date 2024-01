Il caposcorta del sottosegretario Delmastro, che aveva partecipato alla festa di Capodanno di Rosazza, è stato sostituito

Al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, di Fratelli d’Italia, è stato assegnato temporaneamente un nuovo caposcorta. Pablito Morello, l’ispettore capo della Polizia penitenziaria che aveva finora avuto questo incarico, non segue più Delmastro da circa tre settimane, cioè dai giorni immediatamente successivi alla notte di Capodanno. Delmastro conferma che Morello è in ferie da quasi tre settimane e che non è chiaro quando tornerà. Non si sa neanche se al termine di questo periodo di ferie il ministero dell’Interno, i cui uffici sono responsabili delle assegnazioni delle scorte a chi ne ha bisogno, deciderà di reintegrare Morello nella stessa funzione.

Morello aveva partecipato alla festa nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella, dove un 31enne era rimasto ferito da un colpo sparato dalla pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, ed è coinvolto nelle indagini condotte dalla procura di Biella. Non risulta indagato, a differenza di Pozzolo, ma la sua testimonianza è ritenuta importante per chiarire la vicenda, visto che era sicuramente presente nella sala utilizzata per la festa dove è stato esploso il colpo. Inoltre il ferito, Luca Campana, è suo genero. Morello è stato quindi interrogato dalla sostituta procuratrice Paola Francesca Ranieri, titolare dell’indagine, il 4 gennaio scorso.

Nei giorni seguenti all’incidente erano emersi gli stretti legami tra Delmastro e gli agenti della Polizia penitenziaria di Biella. Delmastro è infatti il sottosegretario che al ministero della Giustizia ha la delega al Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria (DAP): dunque è il responsabile governativo dell’organo che controlla la gestione delle carceri e della penitenziaria. Lo studio legale della famiglia Delmastro aveva difeso vari agenti della penitenziaria locale coinvolti in vicende giudiziarie. Morello, poi, era stato candidato ed eletto nel 2009 al Consiglio comunale di Biella, dove Delmastro era assessore, e insieme a Delmastro nel 2013 lasciò il Popolo delle Libertà di Silvio Berlusconi per aderire a Fratelli d’Italia, appena fondato da Giorgia Meloni. Era insomma un collega di partito del politico a cui faceva da caposcorta.