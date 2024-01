Cosa si sa dell’incidente di Capodanno che ha coinvolto il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo

Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, ha raccontato in un’intervista a Repubblica alcuni dettagli riguardanti la festa di Capodanno durante la quale un uomo è stato ferito a una gamba da un colpo sparato da una pistola di proprietà di Emanuele Pozzolo, anche lui deputato di Fratelli d’Italia. La festa si è svolta a Rosazza, a nord di Biella, in Piemonte. Delmastro ha detto di non essere stato presente al momento dello sparo perché stava portando alcune buste in macchina, ma ha ricostruito il resto della serata.

A essere ferito è stato il genero di un uomo della scorta di Delmastro, che è stato curato all’ospedale di Ponderano, in provincia di Biella, e poi dimesso con una prognosi di 7 giorni. Pozzolo ha confermato che la pistola è sua, ma ha detto che il colpo è partito accidentalmente e di non essere stato lui a sparare. La procura di Biella ha aperto un’indagine. Sia Repubblica che La Stampa scrivono che Pozzolo si sarebbe rifiutato di sottoporsi ai test che avrebbero potuto accertare la presenza di polvere da sparo sulle sue mani e sui suoi vestiti.

La festa era stata organizzata nei locali della Pro Loco di Rosazza. Secondo il racconto di Delmastro c’erano una trentina di persone, fra cui sua sorella Francesca Delmastro Delle Vedove, sindaca di Rosazza, che era andata via poco dopo la mezzanotte.

Delmastro ha detto che Pozzolo non era stato invitato, ma che, passando davanti ai locali della Pro Loco, avrebbe riconosciuto le macchine degli invitati e gli avrebbe chiesto di poter passare più tardi per un saluto. Sarebbe quindi arrivato alla festa poco prima dell’una dopo aver festeggiato il Capodanno in famiglia e l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo, mentre Delmastro si trovava nel parcheggio.

Non è ancora chiaro come sia partito il colpo: Ansa scrive che da una prima ricostruzione sembrerebbe che Pozzolo stesse mostrando ad alcuni presenti la pistola, un mini revolver di marca North American Arms regolarmente detenuto, quando sarebbe partito accidentalmente un colpo. Pozzolo ha 38 anni, è di Vercelli ed è deputato da questa legislatura. Da poco aveva richiesto e ottenuto il porto d’armi «per difesa personale».