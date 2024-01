Le primarie in Iowa, viste da lì

Lunedì, con i caucus in Iowa, negli Stati Uniti, sono iniziate le primarie del Partito Repubblicano per scegliere il candidato alle presidenziali del prossimo 5 novembre. Si votava in uno stato del Midwest dove normalmente d’inverno le temperature sono molto basse ma dove quest’anno lo sono state ancora di più: il grande freddo e le tempeste di neve non hanno però bloccato gli elettori di Donald Trump. L’ex presidente ha stravinto, con il 51 per cento dei voti, seguito dai suoi principali sfidanti: Ron DeSantis, governatore della Florida, con il 21,2 per cento, e Nikki Haley, ex governatrice del South Carolina, con il 19,1 per cento.

Francesco Costa era in Iowa per seguire le primarie, e in questo video ha raccontato come è andata fra neve, comizi in sale troppo piccole e il seggio nella palestra di una scuola elementare. Il video fa parte del progetto del Post “Da Costa a Costa”, che racconta il paese che ha la maggiore influenza su un gran pezzo del mondo, gli Stati Uniti d’America, e la campagna elettorale che ne deciderà il futuro.

Il prossimo appuntamento delle primarie sarà martedì 23 febbraio, in New Hampshire: Da Costa a Costa e il Post saranno anche lì.