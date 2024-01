Le foto dei Critics’ Choice Awards

Ieri sera si è tenuta la 29esima cerimonia di consegna dei Critics’ Choice Awards, i premi di cinema e tv assegnati ogni anno da centinaia di critici delle principali testate americane. Sono anche considerati tra i premi da tenere d’occhio per provare a capire come potrebbero andare gli Oscar (la cui cerimonia di premiazione quest’anno sarà il 10 marzo), e sono andati in modo simile ai Golden Globe della settimana scorsa.

Oppenheimer è il film che ha vinto più premi: otto in totale, incluso il miglior film, regista (Christopher Nolan) e attore non protagonista (Robert Downey Jr.). Barbie è stato il secondo, con sei premi tra cui quello come miglior commedia e miglior canzone per “I’m Just Ken”. Emma Stone è stata premiata come miglior attrice per Povere creature!, mentre Paul Giamatti come miglior attore per The Holdovers. Sempre per The Holdovers, Da’Vine Joy Randolph è stata premiata come miglior attrice non protagonista.

Per quanto riguarda la televisione, le serie che si sono fatte notare sono ancora una volta Beef, The Bear e Succession, che hanno vinto rispettivamente come miglior miniserie, miglior serie comedy e miglior serie drammatica. The Bear ha vinto in totale quattro premi, con Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach premiati come miglior attore, attrice e miglior attore non protagonista in una serie comedy. Anche Beef aggiunge al suo elenco altri tre premi nelle categorie degli attori, con quelli come miglior attore, attrice e attrice non protagonista in una miniserie (Steven Yeun, Ali Wong e Maria Bello). Kieran Culkin e Sarah Snook sono stati premiati come miglior attore e attrice in una serie drammatica per Succession, che in totale ha vinto tre premi. Qui trovate l’elenco di tutti i vincitori in ciascuna categoria.