Quasi tutti i principali giornali nazionali oggi hanno in prima pagina la conferenza stampa di fine anno tenuta ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo che l’aveva rimandata per alcuni problemi di salute. Meloni ha risposto in più di tre ore a oltre 40 domande, dicendo tra l’altro diverse cose sbagliate, fuorvianti o poco accurate. Ha anche chiesto la sospensione da Fratelli d’Italia di Emanuele Pozzolo, il deputato proprietario della pistola che a Capodanno ha ferito un uomo di 31 anni durante una festa in provincia di Biella, in Piemonte. La notizia internazionale che ha più spazio sui giornali è invece la rivendicazione dell’ISIS della strage avvenuta mercoledì a Kerman, in Iran, quando almeno 84 persone sono state uccise in due forti esplosioni vicino al cimitero in cui è seppellito il generale Qassem Suleimani.