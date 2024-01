Meloni ha chiesto la sospensione da Fratelli d’Italia di Pozzolo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiesto la sospensione da Fratelli d’Italia di Emanuele Pozzolo, il deputato proprietario della pistola che a Capodanno ha ferito un uomo di 31 anni durante una festa in provincia di Biella, in Piemonte. Non è una sospensione definitiva, ma è in attesa del giudizio su Pozzolo della commissione di garanzia di Fratelli d’Italia, chiesto da Meloni stessa, che è la leader del partito. Meloni ne ha parlato durante la consueta conferenza stampa di fine anno, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti (la conferenza stampa si è tenuta eccezionalmente il 4 gennaio invece che a dicembre perché Meloni era stata malata per alcuni giorni).

Pozzolo è indagato dalla procura di Biella per lesioni personali e omessa custodia dell’arma, che possedeva legalmente. Ha ammesso che il colpo è partito dalla sua pistola, ma dice di non essere stato lui a sparare, anche se la sua versione è stata contraddetta da alcune testimonianze. Da quando è emerso il caso molti politici dell’opposizione hanno chiesto le sue dimissioni da parlamentare, che non sono arrivate.

Sulla vicenda in generale, Meloni ha commentato brevemente e senza entrare nel merito degli avvenimenti. Ha detto che «chiunque detenga un’arma ha il dovere legale e morale di custodire quell’arma con responsabilità e serietà», aggiungendo che evidentemente Pozzolo non è stato sufficientemente responsabile. «Vale per qualsiasi cittadino, figuriamoci per un parlamentare, figuriamoci per uno di Fratelli d’Italia», ha detto Meloni.

Pozzolo ha 38 anni e fa parte di Fratelli d’Italia fin dalla fondazione, nel 2012. In passato aveva fatto parte dei movimenti giovanili di Alleanza Nazionale e per un breve periodo della Lega Nord. È entrato in parlamento con le elezioni del 2022, dopo essere stato assessore a Vercelli, in Piemonte.