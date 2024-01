Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di aver attaccato l’Ucraina con missili balistici a corto raggio forniti dalla Corea del Nord

Giovedì il portavoce per la sicurezza nazionale statunitense John Kirby ha tenuto una conferenza stampa in cui ha accusato la Russia di aver recentemente usato missili balistici a corto raggio provenienti dalla Corea del Nord in vari recenti attacchi contro l’Ucraina. Negli ultimi giorni la Russia sta attaccando l’Ucraina – incluse grosse città come Kiev e Kharkiv – in modo molto più intenso del solito: martedì il governo ucraino ha detto che la Russia aveva effettuato oltre trecento attacchi con missili e droni nella settimana precedente, in gran parte intercettati.

Lo scorso novembre la Corea del Sud, contro cui la Corea del Nord minaccia piuttosto frequentemente di usare quel tipo di missili, aveva avvertito che il governo nordcoreano avrebbe potuto fornire missili balistici alla Russia all’interno di un più ampio accordo sulle armi che includeva anche missili anticarro e antiaerei, artiglieria e fucili. La Russia aveva però sempre negato che accordi simili fossero in corso, o che fossero già avvenuti. Ora, Kirby dice che gli Stati Uniti sono piuttosto certi del fatto che la Russia abbia ottenuto diversi lanciamissili e missili balistici dal regime nordcoreano. I missili balistici sono noti per la loro velocità ed enorme capacità distruttiva.

Kirby ha definito il trasferimento di armi dalla Corea del Nord una «escalation significativa e preoccupante» del conflitto: gli Stati Uniti sono storici alleati della Corea del Sud, e negli anni hanno imposto moltissime sanzioni contro la Corea del Nord, che è da decenni controllata da una dittatura totalitaria guidata dalla famiglia Kim. L’uso di missili nordcoreani è stato subito condannato da Regno Unito e Corea del Sud.