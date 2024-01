C’è stato un nuovo grosso attacco russo su Kiev e Kharkiv, in Ucraina

Martedì mattina la Russia ha compiuto un nuovo grosso attacco contro la capitale dell’Ucraina Kiev e contro diverse altre città del paese, tra cui Kharkiv, nell’est. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali almeno due persone sono state uccise e più di 90 sono state ferite.

L’attacco è stato compiuto con missili e droni, anche se per il momento non è chiaro il numero esatto di armi utilizzate. Non si sa nemmeno quanti siano stati i missili e i droni che hanno effettivamente colpito i propri bersagli e quanti quelli intercettati dalla difesa antiaerea ucraina. Le autorità ucraine hanno detto che nell’attacco sono stati colpiti sia edifici residenziali che infrastrutture energetiche: nella regione di Kiev attualmente più di 250mila persone risultano senza energia elettrica.

Negli ultimi giorni gli attacchi russi contro l’Ucraina si sono molto intensificati: venerdì diverse città ucraine erano state colpite da un lungo ed estesissimo bombardamento russo, in cui erano state uccise almeno 30 persone. Sabato la Russia aveva invece accusato l’Ucraina di aver compiuto un attacco con missili e droni nel suo territorio, nella regione di confine di Belgorod, di aver ucciso almeno 21 persone e di averne ferite almeno 110.

– Leggi anche: Cosa succede se l’Ucraina rimane senza soldi