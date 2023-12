Almeno 16 persone sono state uccise in un grande bombardamento russo su diverse città ucraine

Venerdì mattina la Russia ha bombardato pesantemente diverse città dell’Ucraina con missili e droni, in uno dei più grandi attacchi dall’inizio della guerra per intensità e vastità. Sono state colpite nello stesso momento città anche molto lontane tra loro: la capitale Kiev, Dnipro, Kharkiv, Odessa, Zaporizhzhia e Leopoli. In tutto il paese sono state uccise almeno 16 persone e ci sono decine di feriti. L’esercito ucraino ha detto che la Russia ha lanciato 158 tra droni e missili, e che non c’erano mai state «così tante località colpite nello stesso momento».

A Kiev sono state uccise almeno due persone e alcune decine sono state ferite nel bombardamento di un magazzino, ma il sindaco Vitali Klitschko ha detto che ci sono ancora diverse persone intrappolate sotto le macerie, e il numero di morti potrebbe quindi essere più grande. A Dnipro sono stati colpiti un ospedale e un centro commerciale, e almeno 5 persone sono state uccise. Altre due persone sono state uccise a Odessa, sul Mar Nero, una a Kharkiv nell’est del paese e un’altra ancora a Leopoli, città vicina al confine con la Polonia a ovest. A Zaporizhzhia è stata uccisa una persona.