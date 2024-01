Nuovi audiolibri da ascoltare a gennaio

Chi tra i buoni propositi per l’anno nuovo ha deciso di leggere più libri, e nel conteggio ha scelto di inserire anche quelli da ascoltare, può trovare qualche spunto nelle novità in uscita sulle piattaforme di audiolibri a pagamento, di cui di seguito trovate la consueta selezione del Post. Chi vuole provarne una per la prima volta può farlo approfittando dei 30 giorni di prova gratuita disponibili sia su Audible che su Storytel, passando da questo link: poi entrambe le piattaforme costano 10 euro al mese.

Nel catalogo di audiolibri gratuito del programma di Radio 3 Ad alta voce invece in questi giorni stanno uscendo le puntate di Sillabari di Goffredo Parise, per chi è in cerca di audiolibri ma non vuole sottoscrivere abbonamenti.

Tra le uscite dei podcast del Post segnaliamo invece quello di Luca Misculin e Riccardo Ginevra, L’invasione, su una storia molto molto antica che racconta le persone che arrivarono in Europa 5mila anni fa, portandosi dietro l’antenata delle lingue che parliamo oggi, il protoindoeuropeo, e molto altro. È fatto di cinque puntate e si può ascoltare sull’app del Post e sulle principali piattaforme.

Audible

Dal 5 gennaio saranno disponibili Casino totale di Jean-Claude Izzo e Autobiografia di una rivoluzionaria di Angela Davis. Il primo è il primo capitolo dellìapprezzata e premiata Trilogia marsigliese (i volumi successivi sono Chourmo e Solea) di Izzo, che ha come protagonista Fabio Montale, un poliziotto marsigliese figlio di immigrati italiani, che in questo caso indaga sulla morte di due amici. Il secondo invece è l’autobiografia di Davis, forse l’attivista afroamericana più nota al mondo per il suo impegno nel campo dei diritti civili, in particolare quelli delle persone afroamericane e detenute, e del femminismo.

Il 12 gennaio arriverà invece La vita davanti a sé di Romain Gary, un romanzo del 1975 ambientato nel quartiere parigino di Belleville. Racconta la storia di un ragazzino che vive con un’anziana signora a cui le prostitute del quartiere sono solite affidare i figli che non possono tenere con sé. È famoso anche perché vinse il premio Goncourt, il più importante premio letterario francese, nonostante Gary lo avesse già vinto nel 1956 e fosse vietato dalle regole del Goncourt assegnarlo due volte allo stesso autore: Gary aveva firmato La vita davanti a sé con uno pseudonimo.

Vale la pena menzionare anche alcuni titoli che sono disponibili già da dicembre, tra i quali alcuni dei più famosi libri di Roald Dahl, per chi si è appassionato di recente alla Fabbrica di cioccolato grazie all’uscita del film Wonka con Timothée Chalamet, o se li ricorda da quando era bambino: tra gli altri ci sono Matilde, Il GGG e Le streghe.

Da dicembre c’è anche La chiave di Berlino di Vincenzo Latronico, che è tra gli italiani che negli ultimi decenni sono andati a vivere a Berlino da giovani e ci sono rimasti per un po’ potendone osservare le più recenti trasformazioni. In La chiave di Berlino spiega cosa è cambiato con la gentrificazione, cioè quel processo per cui in un quartiere un tempo povero arrivano ad abitare persone benestanti e aprono locali e negozi costosi, che ha riguardato gran parte della città. Qui trovate un estratto del libro.



E poi Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow della statunitense Gabrielle Zevin, che magari avrete notato nelle librerie per la sua copertina o avete visto girare sui social: è un romanzo che parla di due amici appassionati di videogiochi che riescono a farne una professione. Una redattrice del Post che l’ha letto, apprezzato e regalato a diverse persone l’ha definito «molto scorrevole e divertente ma comunque con dei punti di profondità e dei colpi di scena notevoli».

Storytel

Tra le uscite più interessanti su Storytel ci sarà Un’estate col fazzoletto da pionieri delle scrittrici russe Elena Malisova e Katerina Silvanova, disponibile dal 31 gennaio. È un romanzo sull’amore tra due ragazzi che è diventato un bestseller e l’anno scorso era stato censurato in Russia perché parla di omesessualità, fortemente ostacolata dal regime di Putin.

– Leggi anche: Storia del bestseller sull’amore tra due ragazzi censurato in Russia

Lo stesso giorno uscirà Il sistema periodico di Primo Levi, un’antologia di 21 racconti ognuno dei quali dedicato a un elemento della tavola periodica, pubblicato nel 1975 e dove Levi mischia temi autobiografici a racconti di fantasia su svariati argomenti, tutti incentrati sulla professione di chimico.

E poi due libri che sono i primi di saghe famose: Venere privata di Giorgio Scerbanenco (dal 19 gennaio) e L’uomo dei cerchi azzurri della celebre scrittrice di gialli francese Fred Vargas (dal 31). Il primo è un poliziesco ambientato a Milano e il primo libro della serie incentrata sulla figura dell’investigatore Duca Lamberti. Un redattore del Post l’aveva recensito qui. Il secondo invece è il primo libro della serie, sempre poliziesca, che segue i casi del commissario Adamsberg.

