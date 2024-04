Il nuovo numero di Cose spiegate bene

Il decimo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e “spiegare bene” appunto singoli temi su cui ci sembra che abbiamo tutti molto da imparare, uscirà fra pochi giorni: si intitola Ogni quattro anni, e da oggi può essere ordinato da abbonate e abbonati al Post, in anticipo sull’uscita in libreria dell’8 maggio.

Dopo i numeri precedenti, che si sono occupati di editoria, questioni di genere, droghe, giustizia, geografia, teatro, giornali, Natale e Olimpiadi, in questo si parla della politica negli Stati Uniti. I quattro anni del titolo sono quelli che passano fra le elezioni presidenziali statunitensi, forse l’elezione più seguita e dalle conseguenze più rilevanti su buona parte del mondo. È infatti un evento che riguarda non solo quel paese ma che produce effetti significativi sui rapporti e gli schieramenti internazionali, in un periodo di conflitti sempre più tesi e complicati.

In vista delle elezioni del prossimo novembre e della scelta fra i due candidati Democratico e Repubblicano Joe Biden e Donald Trump, questo numero di Cose contiene, oltre alla spiegazione delle procedure che portano all’elezione del leader del paese più potente del mondo, storie sulla politica degli Stati Uniti e sul paese che è governato da quella politica: i presidenti, le istituzioni, i partiti, i cambiamenti economici e sociali, le elezioni più controverse. E affronta anche temi non strettamente politici ma che hanno una rilevanza nella discussione pubblica, come la religione, la scuola, la sanità, la cultura, l’aborto.

Alle persone che leggono il Post e lo sostengono con i loro abbonamenti anche questa volta abbiamo dedicato con gratitudine la possibilità di acquistare in anticipo Ogni quattro anni e di riceverlo a casa due settimane prima dell’uscita in libreria (con spese di consegna a carico del Post). Cose si può preordinare anche nelle librerie online di IBS, Feltrinelli, Amazon e Bookdealer (con consegne a partire dall’8 maggio); o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, preziose complici del successo dei primi numeri, e dove speriamo anche di vedervi nelle presentazioni che stiamo mettendo in calendario per i prossimi mesi.

Anche questo numero di Cose è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato dall’editore Iperborea. Le illustrazioni del decimo numero sono di Simon Landrein, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Lucia Annunziata, Marco Cassini, Claudia Durastanti e Linus. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione del Post hanno lavorato a tutto il resto. Ci farete sapere se vi è piaciuto sapere qualcosa in più su come funziona la politica negli Stati Uniti.